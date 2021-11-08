Навальный: Мне интереснее "Умное голосование" организовывать, чем на тюрьму жаловаться

Оппозиционер Алексей Навальный, до сведения которого дошел выход фильма, посвященного его пребыванию в ИК-2 Покрова, объяснил, почему сам раньше не предавал огласке факты морального давления на него со стороны других заключенных в отряде. По словам политика, отправляясь в колонию, он примерно представлял себе, что его ждет, а потому удивляет его в местных быте и нравах отнюдь не все. Кроме того, Навальный не хотел "грузить" общественность тяжелыми новостями, которыми российские пенитенциарные учреждения и так полны.

"Мне-то еще гораздо легче остальных. Действительно, тут главное на провокации не поддаваться. Так что за меня не беспокойтесь, разберусь со всем сам. Мне интереснее с вами "Умное голосование" организовывать, чем на тюрьму жаловаться. А про тюрьмы в России надо не на моем примере, а вообще говорить", - написал он в последнем тексте, переданном через адвокатов на волю.

Напомним, ранее журналист Константин Гольденцвайг выпустил документальный фильм, в котором сидевшие в ИК-2 Владимирской колонии заключенные рассказывают о нетривиальных способах вывести Навального из себя. В фильме говорится, что ему систематически мешали спать, не давали спокойно справить естественные потребности и симулировали открытую форму туберкулеза на соседней койке, вместе с тем распространяя фейки о его гомосексуальности. В Кремле журналистская работа интереса не вызвала.