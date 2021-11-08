Александр Герман возглавил комитет по природопользованию

Работавший до 8 ноября зампредом комитета имущественных отношений Александр Герман получил новое назначение. Со следующего дня он займет место главы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, сообщает пресс-служба Смольного.

С июля, после того как Денис Беляев перестал руководить "зеленым" комитетом и ушел на работу в администрацию Адмиралтейского района, место врио главы комитета занимал Александр Кучаев.

С 1991 по 2004 годы Герман трудился в петербургских управлениях силовых ведомств. До того, как стать зампредом КИО, он успел пробыть два года в должности первого замглавы комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка. В октябре губернатор Александр Беглов направил его кандидатуру на согласование в Минприроды.