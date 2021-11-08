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Новости 8 ноября, 20:54

Движение "Российская ЛГБТ-сеть"* признали иноагентом

фото ЗакС политика Движение "Российская ЛГБТ-сеть"* признали иноагентом

Вечером 8 ноября Минюст внес общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть"* в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранного агента. В документе ведомства говорится, что движение получало финансирование от благотворительного фонда "Сфера"*, которое внесли в реестр НКО-иноагентов в марте 2016 года. 

"Российская ЛГБТ-сеть"* занимается помощью представителям ЛГБТ, а также поддерживает юристов, психологов и других специалистов, которые занимаются вопросами сексуальных меньшинств. Организация была создана в Петербурге в 2006 году. Она является крупнейшей росийской организацией, работающей с правами ЛГБТИК+, сказано на сайте "Российская ЛГБТ-сети"*.

Движение стало третьим в перечне иноагентов без юридического статуса. Ранее в него попали движение по защите избирательных прав "Голос"* и правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

 

* Внесены Минюстом в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов.

Константин Леньков


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