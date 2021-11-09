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Силовики пришли с обысками к экс-сотрудникам штабов Навального* в Башкирии и Кузбассе

фото ЗакС политика Силовики пришли с обысками к экс-сотрудникам штабов Навального* в Башкирии и Кузбассе

Вечером 8 ноября полицейские приходили с обысками к экс-сотрудникам и активистам штабов Навального* (ФБК*) в Кемеровской области и Башкирии: всего силовики наведывались к 12 гражданам, уведомляет "ОВД-Инфо"**.

В Кемерово полиция посетила Дмитрия Диденко, Елизавету Славинскую и Дарью Романчук. У Славинской обыск не состоялся, так как её мать, предположительно, болеет коронавирусом. У Диденко и Романчук изъяли технику. Всех допросили в статусе свидетелей.

В Новокузнецке с обысками пришли к активисту "Весны" Фёдору Регузову, а также к бывшему кандидату в Госдуму Денису Шакину.

В Уфе обыски провели у экс-сотрудников штаба Лилии Чанышевой и Фёдора Телина.

Кроме того, оперативные мероприятия проводятся у экс-волонтёров Альберта Гаскарова, Александры Масловой, Ольги Комлевой, Виктора Прядильщикова и Рустема Мулюкова.

По словам адвоката Александра Деревянкина, обыски связаны с одним и тем же уголовным делом: по предварительной информации, речь идёт об объединённом деле против Навального и его соратников.

Напомним, в октябре Следственный комитет объединил в одно пять уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ФБК* и его бывших сотрудников — об отмывании денег и финансировании экстремистской деятельности.

**Минюст внес проект "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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