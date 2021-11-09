Держащий протестную голодовку Виктор Филинков заявил, что ему подкинули лезвия от бритвы

Фигурант дела "Сети"* Виктор Филинков сообщил, что ему могли подбросить два лезвия от бритвы: хранить станки запрещено согласно правилам внутреннего распорядка колонии, где он отбывает наказание, информирует RUPRESSION.

Филинков рассказал, что одно из лезвий обнаружил дежурный по ШИЗО Вадим Юрьевич в шве чистого кителя, который ему выдали перед посещением бани; второй сотрудник колонии обнаружил воткнутым в монтажную пену в двери душевой. При этом Филинков уверяет, что выданную перед мытьём бритву он вернул в том же виде, в каком ему её выдали.

Подобное нарушение согласно правилам спецучреждения наказывает помещением в ШИЗО: отметим, что за различные "провинности" молодого человека туда уже не единожды помещали и ранее.

Лезвия Филинкову могли подкинуть перед встречей с прокурором, который приехал по жалобам осуждённого на нарушение его прав.

Добавим, 30 октября Филинков объявил протестную голодовку.

С августа он находится в исправительной колонии № 1 Оренбурга. Там молодой человек подвергается давлению: администрация постоянно выдворяет его в штрафной изолятор или помещение камерного типа. Сейчас он переведен в одиночную камеру и не пересекается с другими заключенными. Филинков намерен продолжать голодовку, если его не переведут оттуда.

*"Сеть" признана террористической организацией и запрещена в РФ