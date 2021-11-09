Беглов предложил лишить Галкину полномочий депутата МО "Морской"

В муниципальный совет МО "Морской" пришло письмо губернатора Петербурга Александра Беглова с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий местного депутата Ольги Галкиной. Документ датирован 29 октября. Сама мундеп сообщила ЗАКС.Ру, что получила его 9 ноября.

В письме говорится, что в декларации о доходах и имуществе Галкиной за 2019 год были обнаружены недостоверные или неполные сведения, "искажение которых не признано несущественным". Депутат догадывается, о каких именно нарушениях идет речь, поскольку раньше ей уже приходилось отвечать на аналогичные претензии прокуратуры.

- Один из моментов касается переводов ко мне на карту с карты мужа. Может быть, их напрягло, что у нас брак неофициальный, но у нас двое общих детей, общее имущество. Думаю, что через суд мы докажем, что они были неправы. Кроме того, у меня задекларирована доля в маминой квартире. Они нашли расхождение в метраже. Но они опять-таки неправы, потому что была полностью оформлена перепланировка. Это тоже доказуемо. Наконец, детская карта. В 2015 году у меня родился ребенок. Мне в МФЦ выдали эту детскую карты с открытым счетом, я сама его не открывала. Они этот счет обнаружили, - рассказала Галкина.

По ее словам, заседание совета, на котором рассмотрят вопрос о ее полномочиях, еще не назначено. Отметим, из 10 местных депутатов "Морского" пятеро лояльны "Единой России", а еще пятеро представляют команду Галкиной "Защитим остров Васильевский". Для принятия решения о лишении мандата необходимы как минимум шесть голосов.

Накануне стало известно, что Беглов из-за претензий к декларациям за 2019 год предложил лишить полномочий сразу четырех мундепов МО "Гавань" от "Справедливой России".