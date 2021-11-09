Лисовец заявил о всего лишь 14% свободных коронавирусных коек в Петербурге

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец поделился своими данными об актуальном положении дел в борьбе с распространением коронавируса. В интервью "Эху Петербурга" он признался, что свободны только около 14% коронавирусных коек.

"Мы были бы рады волонтерам на автомобилях, которые могли бы помочь в развозке петербургских врачей. Иногда такая помощь требуется", - вместе с тем отметил чиновник.

Между тем данные из сводной "коронавирусной" таблицы на 9 ноября, распространенной Смольным, выглядят несколько иначе. В ней говорится о 7 875 петербуржцах, лежащих в стационарах с признаками COVID-19 и пневмонии, тогда как инфекционный коечный фонд насчитывает 9 488 мест. В соответствии с нормативами Минздрава число свободных коек составляет 30,13%.

Отметим, что накануне губернатор Александр Беглов благодарил петербуржцев за активное участие в прививочной кампании, утверждал, что ситуация за время нерабочих дней стабилизировалась и что город вышел "на новое плато" по коронавирусу.