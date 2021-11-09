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Новости 16:52

Минобрнауки разрешило вузам вводить режим QR-кодов

фото ЗакС политика Минобрнауки разрешило вузам вводить режим QR-кодов

Руководство Министерства образования и науки дало понять ректорам российских вузов, что те вправе по собственному усмотрению вводить те или иные дополнительные ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителей министерства, которые подчеркивают, что позиция ведомства полностью соответствует федеральному законодательству об образовании.

В число разрешенных вузам ограничений вошел и особый пропускной режим: вузы вправе допускать до занятий только студентов, имеющих QR-код, который подтверждает иммунитет к коронавирусу.

Также в Минобрнауки обратили внимание, что накануне был издан приказ, позволяющий после нерабочих дней (с 30 по 7 ноября) продолжать институтам и университетам вести занятия дистанционно или в режиме самостоятельной работы.


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