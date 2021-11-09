К весне в общественном транспорте Петербурга можно будет пользоваться билетами с QR-кодами

В апреле будущего года в общественном транспорте Петербурга должна будет заработать система оплаты проезда, позволяющая использовать билет с QR-кодом. До 11 ноября подведомственное Смольному ГКУ "Организатор перевозок" ищет подрядчиков, желающих ее разработать. Конкуренты поборются за контракт с начальной ценой почти 40 млн рублей.

Приобретенный билет с QR-кодом, который потребуется прикладывать к современным валидаторам, будет действителен в течение трех недель, на него распространится также пересадочный тариф.

Введение специального типа билетов - часть осуществления транспортной реформы в части отказа от кондукторов: их планируют сохранить только на самых напряженных маршрутах и на маршрутах, обслуживающих центр города. Тестирование систем бескондукторного обслуживания пассажиров, как пишет пресс-служба Смольного, показало, что 89% пассажиров самостоятельно оплачивают поездку без напоминаний со стороны.

Напомним, что транспортная реформа, намеченная Смольным на 2020 год, была перенесена из-за сложностей, сопутствующих пандемии коронавируса. Важнейшим ее аспектом станет полный отказ города от маршруток и расширение сети городских автобусов, значительная часть которых будет работать на экологичном топливе.