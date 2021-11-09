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Новости 18:38

Горящий склад в Шушарах частично обрушился

фото ЗакС политика Горящий склад в Шушарах частично обрушился

Начавшемуся днем 9 ноября пожару на Ленсоветовской дороге в Петербурге успели повысить ранг сложности до четвертого из пяти возможных, пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах. Тем временем ГУ МЧС по Петербургу указывает, что ранг сложности по-прежнему третий.

После трех часов горения здание частично обрушилось. Площадь пожара, по последним данным, составляла уже 2 тысячи кв. метров. Данных о пострадавших по-прежнему нет. На месте работают 110 специалистов и 30 машин, включая четыре подъемника. Здание принадлжит ООО "Русич-Шушары".

Прокуратура Пушкинского района начала проверку инцидента.


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