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Новости 19:33

Маркетплейсам указали на незаконность отмены заказов под предлогом ошибочных ценников

фото ЗакС политика Маркетплейсам указали на незаконность отмены заказов под предлогом ошибочных ценников

Московское управление Роспотребнадзора рассмотрело ряд однотипных спорных ситуаций, когда заказы через маркетплейс отменялись продающей стороной. Как правило, такие эксцессы случались из-за некорректных цен или устаревших скидок. Ведомство заявило, что эта практика недопустима и что принятые заказы должны выполняться, а споры между продавцом и маркетплейсом должны рассматриваться исключительно в судебном порядке.

"Если же на сайте продавца или маркетплейса произошел технический сбой, характеризующийся выставлением "неправильных цен" или скидок, юридически для потребителя это не меняет ситуации, поскольку даже продажи за 1 рубль - распространенная практика привлечения внимания к тому или иному товару или бренду. <...> Действовать в одностороннем порядке, расторгать договор или признавать его незаключенным по закону продавец не может", - гласит сообщение на сайте ведомства.

Чиновники отдельно оговаривают, что наличие или отсутствие предоплаты за тот или иной товар в подобной ситуации не имеет первостепенного значения: превыше всего для них сам факт привлечения потребителя.

Проблема актуализировалась в конце октября, когда маркетплейс Ozon запустил серию огромных скидок (до 90%), после чего наблюдалась целая волна отмененных заказов и актов возврата денег из-за якобы поменявшейся цены.


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