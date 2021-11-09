Силовики заинтересовались комиком Чужим, который любит шутить про политику

Стендапер, выступающий под псевдонимом Денис Чужой, сообщил, что стал объектом интереса полицейских из Курской области, откуда он родом. О внимании к своей персоне ему стало известно от старых приятелей, у которых правоохранители пытались узнать его подлинную фамилию.

"Они обратились к двум общим знакомым, это произошло одновременно, мне передали. Спросили настоящую фамилию, это очень легко выяснить, они и выяснили. Я съездил к юристу, мы обсудили дальнейшие действия", - рассказал комик изданию The Insider*, добавив, что не считает свои выступления потенциально опасными с юридической точки зрения.

Между тем концерт под названием "Дальше сам", после размещения которого на YouTube активизировались силовики, изобилует политическими скетчами. Чужой, ныне выступающий в столице, упоминает в ходе концерта обстоятельства, при которых президент Владимир Путин пришел к власти, коррупцию и фигуру преследуемого государством оппозиционера Алексея Навального. Лично с комиком полицейские пока не связывались.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента