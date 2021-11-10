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Новости 10:08

В Сестрорецке "расконсервировалась" охраняемая по закону дача Кречева

фото ЗакС политика В Сестрорецке "расконсервировалась" охраняемая по закону дача Кречева

Дореволюционная "Дача И.Ф. Кречева" в Сестрорецке, признанная КГИОП памятником регионального значения, оказалась под угрозой: как сообщает паблик "Петербургский гражданин", с нее содрана защитная сетка, и в нее беспрепятственно можно зайти с улицы.

"Незапертые двери могут привести к тому, что в дом попадет снег и дождь, что в свою очередь повлечёт гниение древесины. Также внутрь могут проникнуть лица без определённого места жительства для обогрева, а это, в свою очередь, чревато возгораниями", - опасаются активисты.

Ввиду скорого приближения зимы они направили целую серию писем в профильный комитет, желая скорейшей и надежной консервации здания. По предположению градозащитников, незапланированное "открытие" дачи могло случиться после недавнего посещения объекта студентами, пришедшими его обмерять. 

Здание в стиле модерн построили на улице Григорьева в 1907 году. Сестрорецк часто называют средоточием памятников деревянного зодчества, но далеко не каждый из них поддерживается в удовлетворительном состоянии.


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