Бельский приписал высказывание Салтыкова-Щедрина Достоевскому

У спикера Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского на брифинге 10 ноября попросили назвать любимое произведение Фёдора Достоевского. 11 ноября исполнится 200 лет со дня рождения писателя.

Произведение председатель парламента не назвал, но отозвался о Достоевском восхищенно, сказав, что книги русского классика можно перечитывать в разном возрасте. При этом спикер приписал Достоевскому чужую цитату.

- Что касается его произведений, то фактически мы с этим сталкиваемся ежедневно. Есть крылатые его фразы, например, "Разбуди меня через 100 лет и я скажу, что происходит в России", - сказал Бельский.

Очевидно, имелась в виду фраза "Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют", которую принято приписывать другому писателю, Михаилу Салтыкову-Щедрину.

Сергей Еремеев