Макаров вошел в руководство комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству

Президиум Генсовета "Единой России" вечером 10 ноября утвердил состав комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. Ее возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Одним из его заместителей стал руководитель петербургского отделения единороссов, депутат Госдумы Вячеслав Макаров. Другими замами назначили замминстра иностранных дел Евгения Иванова и зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова.

Всего в составе комиссии 18 человек. Среди них губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский, заместитель председателя Совфеда Константин Косачев.