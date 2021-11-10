Муниципальная рассылка от Беглова

Трем муниципалитетам в скором времени предстоит рассмотреть вопрос о лишении полномочий шестерых депутатов. Решить кадровые вопросы предложил губернатор Александр Беглов. После проверки комитетом территориального развития (КТР) деклараций депутата МО "Морской" Ольги Галкиной, Алексея Касаткина из МО "Васильевский" и четырех избранников из МО "Гавань" глава города направил обращения об обнаруженных несоответствиях и необходимости принять решение о досрочном прекращении полномочий. Еще около 30 мундепов попросили объясниться перед КТР.

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Пока известно о намерениях прекратить полномочия шестерых депутатов. Галкиной припомнили декларацию за 2019 год, где якобы нашли расхождения в метраже квартиры, доля в которой ей принадлежит. Сама депутат объясняет это перепланировкой и готова подтвердить легальность ремонта документально. Из других претензий — не указанный счет ребенка, который открыли в МФЦ автоматически, и денежные переводы от супруга, отношения с которым не оформлены официально. Про все эти же несоответствия Галкина уже объясняла сотрудникам прокуратуры.

Вероятно, решить судьбу мандата Галкиной с первого раза не получится. Среди депутатов совета половина — участники объединения "Защитим остров Васильевский", в котором числится Галкина. Другая половина — избранники от "Единой России". Чтобы принять решение по лишению полномочий, потребуется шесть голосов "за".

В МО "Гавань" после обращения губернатора обсудят лишение полномочий четырех мундепов от "Справедливой России" — почти половины совета: Ольги Фаттуш, Елены Узкой, Артема Журавлева и Олеси Кощеевой. Повод тот же — несоответствия в декларациях за 2019 год. Глава МО Нэлли Вавилина считает претензии Смольного необоснованными.

- Нашли коррупционеров в муниципалитете "Гавань"! Это просто смешно, неприятно и отвратительно. Слишком много проверяют нас. Но нам бояться нечего и стесняться нечего. Тем более людям, которые работают на общественных началах и которые кристально чисты, - сказала Вавилина.

Кроме того, депутатам МО "Гавань", на которых пожаловался Беглов, предстоит объясниться перед КТР, но уже за декларации за 2020 год. К ним у комитета тоже возникли вопросы.

Еще одним претендентом на отзыв мандата оказался самовыдвиженец из МО "Васильевский" Алексей Касаткин. К его отчету за 2019 год появились претензии из-за неуказанных съемных квартир, которые были в пользовании депутата. Он рассказал ЗАКС.Ру, что в то время часто снимал жилье на краткосрочный период: пока его бывшая супруга находилась в городе, Касаткин проживал в съемных квартирах. По его словам, за тот год он сменил больше десяти адресов. Среди "недостоверных сведений" также числятся различные переводы, выплаты по ипотеке, которые он вносил вместе с бывшей женой.

Шансы, что совет поддержит инициативу губернатора, велики, считает Касаткин. Среди депутатов МО "Васильевский" шестеро избрались от "Единой России". Мундеп уверен, что они поддержат.

- Они под козырек возьмут и проголосуют. Шестеро надо. Главное, что это вообще не законно. Я не на постоянной основе, какая коррупция может быть в том, что я снимал квартиру где-то на неделю, но не указал это? В чем коррупция? Если бы я одну снимал на целый год, то другое дело, - рассказал Касаткин.

В конце сентября, до письма губернатора, депутата вызвали в КТР. Такие же приглашения получили еще пятеро членов совета МО "Васильевский": Андрей Федяев, Ольга Зуева, Станислав Диденко, Валерия Наумова и единоросс Оксана Коршунова. Наумовой в декабре 2020 года уже интересовалась прокуратура из-за деклараций. По ее словам, тогда этот интерес закончился "ничем".

Рабочая схема

Изгнание муниципальных депутатов из советов через ошибки в отчетах о доходах и имуществе вызвало резонанс еще в ноябре 2020 года. Тогда мандатов лишились депутаты Светлана Уткина из Финляндского округа, Анна Каруличева из Нарвского округа, Николай Колошинский из МО "Красное Село" и ряд других мундепов. Тогда в КТР заявляли, что исключений не делают и проверяют даже депутатов от "Единой России". Всего за 2020 год из-за нарушений в декларациях мунипалитеты покинули более 20 человек.

Комитет территориального развития, обнаружив несоответствия в сведениях о доходах и имуществе муниципального депутата, сообщает об этом губернатору. Тот может направить обращение в местный совет с заявлением о необходимости прекратить полномочия провинившегося депутата в 30-дневный срок. Он также может обратиться с тем же требованием в суд. Каких-либо крупных сумм или заметной недвижимости, чтобы заинтересовать КТР, не требуется. Например, Уткину лишили мандата из-за расхождениях в счетах в размере 705 рублей и нулевого счета в банке.

После таких "чисток" вернуть мандаты смогли только двое депутатов. Это Вера Морозова из МО "Малая Охта", которую исключили из совета еще в первую "волну" в 2020 году, и мундеп МО "Горелово" Юлия Лебедева, которая потеряла статус депутата уже в 2021-м. Иски других экс-депутатов в судах получили отказ.

Депутат Законодательно собрания Петербурга Всеволод Беликов ("Единая Россия"), возглавляющий Совет муниципальных образований, считает подобные обращения губернатора рядовым процессом. Он также уверен, что подпись Беглова не может появиться на документе, в котором есть хотя бы малейшие сомнения с юридической точки зрения. Он высказал мнение, что малое количество тех, кто смог оспорить решение совета, лишь подтверждает, что у других отозвали мандаты по серьезным основаниям.

- Зная этих людей [проверяющих], общаясь по роду должности, я знаю, что они высокопрофессиональные и высокоответственные. Никаких сомнений, что они делают свою работу качественно, у меня нет, - заявил Беликов.

Никаких избирательных выборок по партийной принадлежности при обращениях не проводится, считает парламентарий. Он отметил, что даже "его депутатам" в МО "Финляндский округ", который возглавлял Беликов до избрания в парламент, предстоит дать объяснения по своим декларациям. По его словам, для пояснений вызвали шестерых мундепов. Нынешний глава МО Игорь Кудинов подтвердил, что несколько депутатов в середине ноября должны отчитаться перед ведомством. По словам главы округа, в КТР вызвали представителей разных политических объединений, представленных в совете. В том числе и единороссов.

Просто поговорить

Глава МО "Гражданка", где в комитет вызвали почти половину местного совета, Елена Беляева не видит в таких проверках какого-либо политического контекста. У комитета территориального развития появились вопросы к девяти депутатам "Гражданки", среди которых и депутаты от "Единой России", и представители других партий.

Один их них, Вадим Сафонов, избиравшийся от "Справедливой России", уверен, что ошибок в его декларации нет, а все эти проверки — давление на независимых депутатов.

- Если реальных обвинений в коррупции мне не предъявляют, тогда я считаю своим долгом публично выразить протест против внесудебных попыток репрессий в отношении народных избранников, - сказал Сафонов.

В КТР также вызвали троих депутатов МО "Светлановское": самовыдвиженцев Марию Воюцкую и Евгения Демьянова, а также справедливоросса Андрея Роганкова. Воюцкая в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что вопросов к декларациям депутатов от "Единой России" и КПРФ не поступало. В сентябре депутаты "Светлановского" поддержали предложение Беглова лишить мандата депутата Юрия Мазурика. Сам депутат заявлял, что представленные КТР документы отличались от тех, что он подавал изначально.

Получить оперативный комментарий от КТР о грядущих встречах с муниципалами не удалось. Редакция ЗАКС.Ру направила в комитет официальный запрос.

Константин Леньков