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Новости 9:36

Znak: Из-за истории с лосем Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности на следующей неделе

фото ЗакС политика Znak: Из-за истории с лосем Рашкина могут лишить депутатской неприкосновенности на следующей неделе

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин может лишиться депутатской неприкосновенности уже на грядущей неделе, поделился со Znak.com источник в нижней палате парламента.

Он уточнил, что к данному времени следователи, скорее всего, уже направят "дело о лосе" в Генпрокуратуру, после чего руководитель ведомства Игорь Краснов должен обратиться в Госдуму.

Напомним, Рашкина задержали в Саратовской области вместе с компаньоном, с которым они перевозили убитого лося. Депутат рассказал, что подобрал уже убитое животное на дороге, тогда как региональное управление МВД сообщило, что в лесу неподалеку нашли оружие на имя Рашкина.

На минувшей неделе дело о незаконной охоте передали в центральный аппарат СК.

Фото: duma.gov.ru


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