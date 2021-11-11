"Коммерсант": Строительство ВСМ между Петербургом и Москвой под угрозой отмены

В ходе обсуждения инвестиционной программы РЖД российское правительство выступило с идеей "дополнительно проработать" вопросы, среди которых в том числе возведение высокоскоростной магистрали между Петербургом и Москвой, пишет "Коммерсант". На деле, уточняют источники издания, это может говорить о переносе сроков или полной отмене дорогостоящего проекта.

В ходе обсуждения, которое велось в кабинете министров, обсуждалась также возможность строительства выделенного грузового хода между двумя городами. При этом опрошенные "Ъ" источники в отрасли заявили, что необходимости в этом на данный момент нет. Общий грузопоток разгрузили при запуске движения "Сапсанов", другой был решён вводом в эксплуатацию трассы М-11 "Нева".

Другие эксперты в разговоре с "Ъ" отметили, что необходимость ВСМ утратила актуальность опять же с запуском "Сапсанов", билеты на которые, к слову, будут обходиться дешевле.

Стоимость ВСМ оценивается в 1,4–1,7 трлн рублей. Время в пути от одной столицы к другой должно составить 2 часа 15 минут. Строительство хотели закончить в 2027 году.