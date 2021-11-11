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Новости 10:31

РКН составил протокол на онлайн-кинотеатр Megogo за секс и мат в российской комедии

фото ЗакС политика РКН составил протокол на онлайн-кинотеатр Megogo за секс и мат в российской комедии

Российский интернет-регулятор Роскомнадзор составил административный протокол на онлайн-кинотеатр Megogo из-за наличия мата и "эксплуатации темы секса" в российской комедии "Никто не знает про секс", информируют "Ведомости".

РКН потребовал также скорректировать выставленную на сайте возрастную маркировку фильм с 16+ на 18+. Стоит отметить, что, выдавая прокатное удостоверение, само Минкультуры обозначило возрастной рейтинг кино как 16+.

В самом Роскомнадзоре заявили, что протокол был составлен "за неисполнение требования по устранению выявленных нарушений законодательства в части распространения материалов, содержащих нецензурную брань" (часть 1 статьи 19.7.10-2 КоАП).

Генеральный директор Megogo Виктор Чеканов в свою очередь отметил, что, публикуя фильм, ориентировался на возрастные критерии, установленные Минкультуры, при этом самостоятельно изменил маркировку на 18+ и "запикал" весь мат.

Письма РКН с требованием ограничить мат и демонстрации сцен секса поступили также в онлайн-кинотеатры ivi, Start и Kion.

За обозначенное правонарушение грозит штраф от 200 тысяч до миллиона рублей.


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