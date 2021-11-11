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Новости 10:54

Беглов и Бельский возложили цветы на могилу Достоевского в честь его 200-летнего юбилея

фото ЗакС политика Беглов и Бельский возложили цветы на могилу Достоевского в честь его 200-летнего юбилея

Градоначальник Петербурга Александр Беглов, спикер Заксобрания Александр Бельский, члены правительства города, а также правнук Фёдора Достоевского Дмитрий возложили цветы на могилу писателя по случаю его 200-летнего юбилея в Некрополе Александро-Невской лавры, информирует пресс-служба Смольного.

Церемония началась с литии, провёл которую иеромонах Алексий.

"Для нашего народа творчество Достоевского имеет огромное значение. Это писатель, глубже всех заглядывавший в человеческую душу и ставивший перед читателем самые сложные вопросы. И сегодня, перечитывая его, мы всегда находим новую грань, задумываемся о мире и о себе. Произведения Достоевского не могут устареть", – высказался по случаю Бельский.

Беглов в свою очередь напомнил, что в течение всего года в преддверии юбилея писателя в городе проводились мероприятия в его честь.

В Пушкинском Доме открылась 46-я Международная конференция "Достоевский и мировая культура", в которой принимают участие в том числе зарубежные литературоведы. Кроме того, по маршруту №105 курсирует брендированный автобус, проект которого разработан специально к 200-летию Достоевского.

"Достоевский оставил после себя огромное литературное и духовное наследие. Наша задача – сохранять и популяризировать его. Юбилейная декада станет важным событием в культурной и общественной жизни Петербурга", - подытожил Беглов.


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