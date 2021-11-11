В РФ выявили свыше 40 тысяч суточных заражений COVID-19, умерли 1237 человек

Коронавирусная статистика в России пополнилась 40 759 новыми случаями заражения граждан, общее количество заболевших с начала пандемии достигло отметки 8 952 472, проинформировали в оперативном штабе. Из всех "суточных" заражённых лишь у 8,6% не имелось клинических проявлений болезни.

Также за последние 24 часа зафиксировано 1237 COVID-смертей; всего инфекция сгубила 251 691 россиянина. В Москве скончались ещё 94 пациента, в Петербурге - 85, в Подмосковье - 56.

Излечились при этом ещё 33 156 граждан, всего - 7 687 317.

В Петербурге суточный прирост составил 3230 COVID-заражённых.