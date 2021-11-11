Школьники смастерили 200 кормушек, которые вручат Смольному в Синичкин день

В пятницу, 12 ноября, по случаю Синичкина дня школьники передадут чиновникам Смольного 200 кормушек для птиц, которые сами смастерили, информирует пресс-служба городской администрации.

Поделки повесят в петербургских скверах, парках и садах. Первые кормушки появятся в Приморском парке Победы.

"Всего к Синичкиному дню в Санкт-Петербурге по инициативе Российского движения школьников и Комитета по образованию более 3000 детей и активистов смастерили 1000 авторских кормушек для птиц. Большую их часть развесят на пришкольных территориях и во дворах домов", - отчитались в Смольном.

В числе спикеров, которые возьмут слово по случаю экологического праздника, - главы комитета по образованию и комитета по благоустройству, а также руководители эколого-биологического центра "Крестовский остров".