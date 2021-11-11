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Новости 14:28

Экс-депутат Анохин стал зампредом комитета по делам Арктики

фото ЗакС политика Экс-депутат Анохин стал зампредом комитета по делам Арктики

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин на сайте петербургского комитета по делам Арктики значится как заместитель председателя. На это обратил внимание Telegram-канал "Ротонда".

Подробностей о его назначении на сайте ведомства нет. Сам Анохин общаться с ЗАКС.Ру отказался. Он заявил, что сейчас комментарии не дает.

- Я больше не являюсь публичным лицом. Я не комментирую ничего, - сказал экс-депутат.

Напомним, Анохин два раза избирался в парламент Петербурга. В 2011 году при поддержке "Справедливой России", в 2016 году - "Единой России". Во время работы в последнем созыве у Анохина призошел конфликт с однопартийцами в целом и главой "Единой России" в городе Вячеславом Макаровым в частности. В итоге тогда еще парламентарий покинул ряды единороссов. На новые выборы он пошел при поддержке Российской партии свободы и справедливости, но партии отказали в регистрации списка. 

Анохин неоднократно высказывался в поддержку губернатора Петербурга Александра Беглова. В частности, новоявленный чиновник защищал его перед бывшими коллегами по ЗакСу.

София Саттарова / Фото: Скриншот страницы комитета по делам Арктики


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