Нилову представляются коррупциогенными статьи нового КоАП, касающиеся ПДД

Некоторые из проектируемых статей будущего Кодекса об административных правонарушениях подверг критике депутат Госдумы Олег Нилов, избранный от Петербурга. Прежде всего его смущают положения, регулирующие поведение автовладельцев на дорогах: "предложения большей частью настораживающие, с сомнительным для такого документа оттенком коррупционности".

В частности, Нилова не устраивает статья, предполагающая ужесточение наказания за нечитаемые номера: если сегодня нарушение чревато только штрафом, то в дальнейшем при неоднократности этого нарушения за него предлагается лишать водительских прав.

"Это точно для нашей северной страны? В которой больше полугода плохие погодные условия, осадки, налипание грязи или снега. Лишать прав за то, что иногда уже через 100 метров после автомойки номера не читаются? Нонсенс, который нужно пересматривать", - уверен справедливоросс, которого цитирует "Интерфакс".

Не согласен петербуржец и с самим принципом "за систематические нарушения", который фигурирует в КоАП.