Фигуранты дела "Седьмой студии" полностью возместили ущерб государству

Режиссер Кирилл Серебренников вместе с другими фигурантами полностью выплатил 129 млн рублей по иску Минкульта в рамках завершившегося дела "Седьмой студии", передает РИА "Новости" со ссылкой на Мещанский суд Москвы. Погасил он также и персональный штраф в 900 тысяч рублей, присужденный ему вместе с условным сроком.

Напомним, что проблемы у известного режиссера начались в 2017 году, когда СК счел, что он, продюсер Алексей Малобродский и экс-директор "Седьмой студии" Юрий Итин похитили бюджетные деньги, выделенные на проект "Платформа". Показания против них дала бухгалтер, согласившаяся сотрудничать со следствием. Все трое фигурантов и бывшая чиновница из Минкульта Софья Апфельбаум в 2020 году получили условные сроки. В ходе следствия и процесса в их поддержку выступали именитые деятели культуры в России и за рубежом.