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Общественники просят вернуть Пионерской площади название Семеновский плац

фото ЗакС политика Общественники просят вернуть Пионерской площади название Семеновский плац

По случаю 200-летия со дня рождения знаменитого писателя Федора Достоевского, отмечаемого 11 ноября, президент Фонда развития городского самоуправления "1870" Кирилл Страхов обратился к чиновникам Смольного с призывом вернуть Пионерской площади историческое название Семеновский плац, на котором молодого Достоевского должны были казнить и в последний момент помиловали. По мнению общественника, утраченный топоним не менее ценен для Петербурга и имеет не менее богатую историю, чем Марсово поле, тогда как нынешнее название площади, полученное ею в 1960-х годах, страдает от недостатка оригинальности.

"Многотиражное название плохо идентифицирует местность, ведь Пионерские – это и станция метро в Коломягах, и улица на Петроградской стороне, и парк на Пискарёвке. На фоне двухсот пятидесяти лет истории плаца удивительно как скоро обветшало и потеряло актуальность пионерское название! А Семёновская слобода продолжает жить – в названиях моста, предмостной площади, муниципального округа, в памяти жителей Семенцов", - привел свои доводы Страхов.

Отметим, что утром 11 ноября руководство города почтило память Достоевского возложением цветов на его могилу, а днем по маршруту №105 запустили "фирменный" автобус с портретом классика отечественной словесности.


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