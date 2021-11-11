Ради безопасности Милонов предложил Минтрансу мостить центр городов брусчаткой

Для достижения более безопасной ситуации на дорогах петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов обратился с официальным предложением к министру транспорта Виталию Савельеву. В письме, на которое ссылается портал News.ru, он пытается убедить чиновника, что целесообразно мостить центральные улицы российских городов брусчаткой.

В понимании Милонова, таким образом можно добиться автоматического снижения скорости трафика, что и обеспечит меньшую травматичность и смертность на дорогах. По мнению единоросса, "лежачие полицейские" - это лишь один из возможных способов повлиять на картину дорожного движения, не везде пригодный.

Апеллирует политик также к эстетической составляющей брусчатки и к практичности такого варианта благоустройства: по мысли Милонова, изнашивается такое покрытие дольше обычного асфальтового.