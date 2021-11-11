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Новости 17:15

Ради безопасности Милонов предложил Минтрансу мостить центр городов брусчаткой

фото ЗакС политика Ради безопасности Милонов предложил Минтрансу мостить центр городов брусчаткой

Для достижения более безопасной ситуации на дорогах петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов обратился с официальным предложением к министру транспорта Виталию Савельеву. В письме, на которое ссылается портал News.ru, он пытается убедить чиновника, что целесообразно мостить центральные улицы российских городов брусчаткой.

В понимании Милонова, таким образом можно добиться автоматического снижения скорости трафика, что и обеспечит меньшую травматичность и смертность на дорогах. По мнению единоросса, "лежачие полицейские" - это лишь один из возможных способов повлиять на картину дорожного движения, не везде пригодный.

Апеллирует политик также к эстетической составляющей брусчатки и к практичности такого варианта благоустройства: по мысли Милонова, изнашивается такое покрытие дольше обычного асфальтового.


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