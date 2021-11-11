В СПбГУ наблюдается слабый спрос студентов на вакцинацию от коронавируса

Менее 15% студентов, обучающихся в СПбГУ, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, о чем сообщает издание "78" со ссылкой на информацию, прозвучавшую на последнем ректорском совещании. Речь идет о чуть более 4 тысяч студентов из почти 30 тысяч числящихся в главном вузе, что составляет 14,9%.

Лучше всего показатели в Институте когнитивных исследований (36,4%), а самые отстающие учатся на направлении "Физическая культура" (1,4%).

Между тем, у преподавательского состава прививочная кампания протекает активнее: 73,9% либо вакцинировались, либо имеют медицинские противопоказания к вакцине.

Напомним, что на неделе Минобрнауки дало российским вузам свободу рук в таком вопросе, как введение пропусков по QR-кодам, подтверждающим иммунизацию от опасной инфекции.