ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:32

В СПбГУ наблюдается слабый спрос студентов на вакцинацию от коронавируса

фото ЗакС политика В СПбГУ наблюдается слабый спрос студентов на вакцинацию от коронавируса

Менее 15% студентов, обучающихся в СПбГУ, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, о чем сообщает издание "78" со ссылкой на информацию, прозвучавшую на последнем ректорском совещании. Речь идет о чуть более 4 тысяч студентов из почти 30 тысяч числящихся в главном вузе, что составляет 14,9%.

Лучше всего показатели в Институте когнитивных исследований (36,4%), а самые отстающие учатся на направлении "Физическая культура" (1,4%).

Между тем, у преподавательского состава прививочная кампания протекает активнее: 73,9% либо вакцинировались, либо имеют медицинские противопоказания к вакцине.

Напомним, что на неделе Минобрнауки дало российским вузам свободу рук в таком вопросе, как введение пропусков по QR-кодам, подтверждающим иммунизацию от опасной инфекции.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама