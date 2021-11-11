Исторический дом Граббе в Коломягах восстановили под офисное здание

Находившийся в последние годы в аварийном состоянии и пустовавший дом Граббе в Коломягах привели в порядок, передает строительное издание "Канонер". Дореволюционному зданию в ходе капитального ремонта вернули башенку, а пристройку в юго-западном углу земельного участка демонтировали.

Последние пять лет объект принадлежит ООО "Транспетрочарт", которое создает в нем свой офис по проекту ООО "Союзстройреставрация". Последней компанией руководит градозащитник, член ВООПиИК Антон Иванов. Одной из особенностей проекта воссоздания старинного дома стали стеклянные стены между внутренними помещениями.

Построенный в начале XX века, дом Граббе на 3-й линии 1-й половины входит в реестр культурно-исторических памятников регионального значения.