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Новости 17:47

Исторический дом Граббе в Коломягах восстановили под офисное здание

фото ЗакС политика Исторический дом Граббе в Коломягах восстановили под офисное здание

Находившийся в последние годы в аварийном состоянии и пустовавший дом Граббе в Коломягах привели в порядок, передает строительное издание "Канонер". Дореволюционному зданию в ходе капитального ремонта вернули башенку, а пристройку в юго-западном углу земельного участка демонтировали.

Последние пять лет объект принадлежит ООО "Транспетрочарт", которое создает в нем свой офис по проекту ООО "Союзстройреставрация". Последней компанией руководит градозащитник, член ВООПиИК Антон Иванов. Одной из особенностей проекта воссоздания старинного дома стали стеклянные стены между внутренними помещениями.

Построенный в начале XX века, дом Граббе на 3-й линии 1-й половины входит в реестр культурно-исторических памятников регионального значения.


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