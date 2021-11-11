ЗакС Петербурга намерен подготовить поправки к федеральному закону о публичной власти

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга принял решение создать рабочую группу, которая подготовит поправки ко второму чтению федерального законопроекта Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова о региональной власти. Вопрос обсудили на заседании в четверг, 11 ноября, сообщила пресс-служба городского парламента.

По мнению председателя комитета Всеволода Беликова ("Единая Россия"), 25 позиций в документе Клишаса-Крашенинникова требуют уточнения. Единоросс ожидает, что по большинству из них будут подготовлены поправки.

- Практически весь комитет по законодательству изъявил желание войти в рабочую группу. И Чебыкин, и Сергеева, и Герасина, и Астахова, и Четырбок, конечно... Для нас важно, чтобы там были Минюст, прокуратура, юридическое управление ЗакСа и юридический комитет, - рассказал ЗАКС.Ру Беликов.

Он также ожидает, что к работе подключатся эксперты, в том числе из Конституционного суда. Заседание рабочей группы планируется на следующей неделе. Беликов пообещал, что оно будет открыто для прессы.

Напомним, проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" Госдума приняла за основу 9 ноября. Документ вносит существенные изменения в систему региональной власти. В частности, главы субъектов получают возможность оставаться у власти больше двух сроков подряд, также упрощаются основания для досрочного прекращения полномочий губернатора президентом. Кроме того, законопроектом унифицируются названия высших должностей в регионах. Инициативу раскритиковали фракции КПРФ и "Справедливая Россия - За правду", отдельные представители "Новых людей" и отдельные депутаты "Единой России" от Татарстана.

Сергей Еремеев