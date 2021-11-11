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Новости 18:20

Льву Пономареву* вновь не удалось оспорить причисление себя к иноагентам

фото ЗакС политика Льву Пономареву* вновь не удалось оспорить причисление себя к иноагентам

Мосгорсуд подтвердил законность внесения старейшего отечественного правозащитника Льва Пономарева* в реестр СМИ-иноагентов, который ведет Минюст.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - рассказали "Интерфаксу" в судебной пресс-службе.

Отметим, что 80-летний правозащитник был одним из первых пяти граждан РФ, кого в персональном качестве наделили статусом иностранного агента. Это случилось 28 декабря 2020 года. В апреле решение Минюста признал законным Хорошевский районный суд столицы.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента

фото: Лев Пономарев* / Facebook


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