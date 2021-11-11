Шевченко: Системные партии себя скомпрометировали, а РПСС готовится к будущему

Лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что РПСС готовится к будущему. По его мнению, протестные настроения россиян продолжат расти. Готовая к кризису сила и будет формировать будущее страны, считает Шевченко.

- Та партия является партией будущего, которая сейчас не занимает офисов и особняков, а которая думает и формирует это будущее, пытаясь понять факторы социологические, антропологические, политэкономические, того, что происходит со страной. Кризис неизбежен. И тот, кто к этому кризису будет готов лучше других, тот и возьмет на себя ответственность за будущее нашей страны. Поэтому партия живет, партия работает, партия думает и партия готовится к этому будущему, - сказал лидер РПСС.

Шевченко напомнил, что партия не прошла в Государственную думу и не получила бюджетное финансирование. Без денег партию строить сложно по формальным признакам, отметил лидер РПСС. По его мнению, с одной стороны это может быть проблемой, но с другой - партия "избегает соблазна перед кем-то заискивать" и играть по чьим-то правилам.

Во время прошедшей избирательной кампании в Петербурге РПСС предстала как "настоящая демократическая и патриотическая сила", заявил Шевченко. Он считает, что у партии хорошие возможности в будущем:

- Я думаю, что перспектива у нас очень большая. Поскольку протестные настроения будут только расти, системные партии себя скомпрометировали абсолютно в ходе этих выборов, и впору им одевать колпаки петрушкины практически всем. А мы каждый по своему, на разные голоса были откровенны, искренни с людьми. И тот прообраз будущей демократической и патриотической партии, который явила Партия свободы и справедливости в ходе выборов, безусловно, мне кажется, будет симпатичен многим в прекрасно нашем Петербурге.

Напомним, РПСС в городе выдвинула список кандидатов на выборы депутатов Законодательного собрания. Партия не смогла набрать более 3% и не попала в городской парламент.

София Саттарова