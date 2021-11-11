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Новости 19:20

В день рождения КИО Беглов оценил вклад "многосоставного" комитета в экономику

фото ЗакС политика В день рождения КИО Беглов оценил вклад "многосоставного" комитета в экономику

Петербургский губернатор Александр Беглов выступил с поздравлением в адрес бывших и нынешних сотрудников комитета имущественных отношений, который де-факто был образован тридцать лет назад  и первоначально состоял из комитета по управлению городским имуществом и комитета по земельным ресурсам и землеустройству. Губернатор подчеркнул эффективность работы, которую демонстрируют отмечающие свой праздник чиновники: по его оценкам, только за 2021 год они принесли в бюджет более 18 млрд рублей. Эту сумму составили деньги от приватизационных сделок и арендная плата от использования городской недвижимости.

"Здесь всегда работала "звездная команда". Сотрудники комитета внесли огромный вклад в развитие города и тех инициатив, которые потом были приняты на федеральном уровне", - подвел промежуточные итоги Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

Он напомнил, что комитет занимался, по сути, с нуля, тем, чего не было все семьдесят лет советской власти, а именно вопросами собственности. Из конкретных достижений Беглов выделил созданную комитетом уникальную, по его словам, региональную геоинформационную систему, наградив сотрудников губернаторскими почетными грамотами и благодарностями. 


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