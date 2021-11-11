На реконструкцию Центра современного искусства им. Курехина уйдет до 3,8 млрд рублей

Здание Центра современного искусства имени Сергея Курехина в конце Среднего проспекта Васильевского острова потребует привлечения 3,8 млрд рублей для реконструкции. Такова стартовая цена контракта, который разыгрывает на сайте госзакупок комитет Смольного по госзаказу.

Подрядчику предстоит увеличить вместимость культурного центра почти вдвое. Он должен будет вмещать в себя, помимо большого зала, малый зал-трансформер для спектаклей и лекций, медиахранилище, студию звукозаписи и музей современного искусства.

Согласно материалам закупки, работы в здании бывшего советского кинотеатра "Прибой" должны закончить к декабрю 2024 года. Как пишет ТАСС, в 2016 году, когда учреждение закрыли на капремонт, работы оценивались в 800 млн рублей, а деятельность центра рассчитывали возобновить в начале 2018-го.