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Новости 20:11

Главный синоптик Петербурга предрекает снежную зиму

фото ЗакС политика Главный синоптик Петербурга предрекает снежную зиму

Глава петербургского филиала Гидрометцентра Александр Колесов в своем метеорологическом прогнозе на всю зиму заверил горожан, что снег их не минует, в отличие некоторых аномально теплых зим предыдущих лет.

"Будут и оттепели, и морозы, поэтому снег будет точно. Но каким будет снежный покров и когда он установится, сказать сейчас нельзя", - поделился он информацией с телеканалом "Санкт-Петербург".

Скорее всего, в предстоящий холодный сезон будут иметь место температурные аномалии, но Колесов не ожидает отклонений, превышающих норму более чем на 2 градуса.

"Наличие положительных аномалий не говорит о том, что будет очень тепло или бесснежно", - рассудил специалист в интервью РБК.

Колесов также допустил, что Новый год придется встречать в условиях "голых" улиц. В таком случае, заверил он, снег еще точно должен свое наверстать: "никуда не деться".


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