В Петербурге прошли пикеты в поддержку арестованной соратницы Навального Чанышевой

Вечером 11 ноября в Петербурге активисты провели серию одиночных пикетов против уголовного преследования экс-координатора штаба Навального в Уфе* Лилии Чанышевой, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Пикетчики собрались на пересечении улицы Караванной и Невского проспекта. В акции приняли участие три человека.

На одном из плакатов было написано "Когда придут за беременными - согласных не останется". Ранее на заседании по избрании меры пресечения Чанышева сообщила, что может находиться на раннем сроке беременности.

Чанышеву 10 ноября арестовали на два месяца по делу о создании экстремистского сообщества в отношении сотрудников структур оппозиционера Алексея Навального (ч.1 ст. 282.1 УК). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Дело против сторонников Навального возбудили в сентябре 2021 года после признания структур оппозиционера экстремистскими организациями, в нем также фигурируют Леонид Волков, Любовь Соболь, Руслан Шаввединов, Георгий Албуров и иные лица.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

Константин Леньков