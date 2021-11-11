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В Петербурге прошли пикеты в поддержку арестованной соратницы Навального Чанышевой

фото ЗакС политика В Петербурге прошли пикеты в поддержку арестованной соратницы Навального Чанышевой

Вечером 11 ноября в Петербурге активисты провели серию одиночных пикетов против уголовного преследования экс-координатора штаба Навального в Уфе* Лилии Чанышевой, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Пикетчики собрались на пересечении улицы Караванной и Невского проспекта. В акции приняли участие три человека. 

На одном из плакатов было написано "Когда придут за беременными - согласных не останется". Ранее на заседании по избрании меры пресечения Чанышева сообщила, что может находиться на раннем сроке беременности. 

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Чанышеву 10 ноября арестовали на два месяца по делу о создании экстремистского сообщества в отношении сотрудников структур оппозиционера Алексея Навального (ч.1 ст. 282.1 УК). Ей грозит до десяти лет лишения свободы. 

Дело против сторонников Навального возбудили в сентябре 2021 года после признания структур оппозиционера экстремистскими организациями, в нем также фигурируют Леонид Волков, Любовь Соболь, Руслан Шаввединов, Георгий Албуров и иные лица. 

 

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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