Учащихся петербургской школы трижды эвакуировали из-за сообщения о дюжине заложенных бомб

Ученики петербургской школы № 27 на Васильевском острове на протяжении трёх дней подряд вынуждены были прерывать занятия и эвакуироваться из здания ввиду поступавших учреждению угроз, информирует 78.ru.

Последний раз учебный процесс прерывался днём ранее, 11 ноября: на почту ФСБ пришло сообщение о том, что в школе якобы заложены 12 бомб, детонация которых приведёт к "мощнейшему взрыву", в случае, если злоумышленник не получит внушительную сумму на указанный в письме счёт.

Ввиду поступившей угрозы из здания школы, расположенной на набережной Лейтенанта Шмидта, были эвакуированы 514 человек. Взрывных устройств и взрывчатых веществ полиция в итоге не обнаружила. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.