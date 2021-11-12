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Новости 9:52

Учащихся петербургской школы трижды эвакуировали из-за сообщения о дюжине заложенных бомб

фото ЗакС политика Учащихся петербургской школы трижды эвакуировали из-за сообщения о дюжине заложенных бомб

Ученики петербургской школы № 27 на Васильевском острове на протяжении трёх дней подряд вынуждены были прерывать занятия и эвакуироваться из здания ввиду поступавших учреждению угроз, информирует 78.ru.

Последний раз учебный процесс прерывался днём ранее, 11 ноября: на почту ФСБ пришло сообщение о том, что в школе якобы заложены 12 бомб, детонация которых приведёт к "мощнейшему взрыву", в случае, если злоумышленник не получит внушительную сумму на указанный в письме счёт.

Ввиду поступившей угрозы из здания школы, расположенной на набережной Лейтенанта Шмидта, были эвакуированы 514 человек. Взрывных устройств и взрывчатых веществ полиция в итоге не обнаружила. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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