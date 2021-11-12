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Новости 10:50

Разводить мосты на рукавах Невы перестанут 15 ноября

фото ЗакС политика Разводить мосты на рукавах Невы перестанут 15 ноября

Начиная с понедельника, 15 ноября, на рукавах Невы будет завершён период навигации: разводить перестанут Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты, информирует пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

При этом навигация на Неве, Большой и Малой Неве будет окончена лишь 30 ноября, однако периодическая разводка всех мостов будет иногда проводиться и в декабре.

"За пределами навигационного периода возможна разводка мостов для пропуска единичных судов, при технической необходимости и в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по соответствующему распоряжению с учетом метеорологической обстановки", — сообщили в "Мостотресте".


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