Прокуратура Москвы добивается ликвидации ПЦ "Мемориал"*

Московская прокуратура намерена через суд добиться ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, уведомили в пресс-службе организации.

Правозащитники уточнили, что в Мосгорсуде им подтвердили регистрацию иска. Дата заседания на данный момент не назначена.

11 ноября Генпрокуратура потребовала, чтобы Верховный суд РФ упразднил Международный "Мемориал"** из-за систематического нарушения закона об "иностранных агентах".

"Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования", - подчёркивали в организации.

Суд по иску Генпрокуратуры назначен на 25 ноября.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

**Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов