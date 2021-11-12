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Новости 11:27

Прокуратура Москвы добивается ликвидации ПЦ "Мемориал"*

фото ЗакС политика Прокуратура Москвы добивается ликвидации ПЦ "Мемориал"*

Московская прокуратура намерена через суд добиться ликвидации правозащитного центра "Мемориал"*, уведомили в пресс-службе организации.

Правозащитники уточнили, что в Мосгорсуде им подтвердили регистрацию иска. Дата заседания на данный момент не назначена.

11 ноября Генпрокуратура потребовала, чтобы Верховный суд РФ упразднил Международный "Мемориал"** из-за систематического нарушения закона об "иностранных агентах".

"Мы неоднократно заявляли, что закон изначально задуман как инструмент для расправы с независимыми организациями, и настаивали, что он должен быть отменен. Однако пока закон существует, мы вынуждены выполнять его требования", - подчёркивали в организации.

Суд по иску Генпрокуратуры назначен на 25 ноября.

*Минюст внес правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов

**Минюст внес Международный "Мемориал" в реестр НКО-иноагентов


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