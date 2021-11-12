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Новости 11:58

В России третьи сутки подряд фиксируется свыше 1200 COVID-смертей

фото ЗакС политика В России третьи сутки подряд фиксируется свыше 1200 COVID-смертей

Суточная коронавирусная статистика в РФ пополнилась 40 123 новыми случаями, при этом уже третий день подряд фиксируется свыше 1200 смертей: на сей раз их зарегистрировано 1235, отчитались в оперштабе. Излечились при этом ещё 33 645 заражённых.

За всё время с начала пандемии COVID-19 был официально выявлен у 8 992 595 россиян.

Добавим, что всего в РФ от коронавируса скончались 252 926 человека, из них 24 882 — в Петербурге.

В Северной столице инфекция подтвердилась у ещё 3 421 местных жителей, умерли 75 пациентов.


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