На строительство новой развязки на Лиговском проспекте власти Петербурга готовы выделить 292 млн рублей

АО "ЗСД", которое принадлежит Петербургу, разместило тендер на проектирование второй транспортной развязки в рамках проекта Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улиц, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Срок исполнения работ должен завершиться не позднее конца 2022 года.

Стоимость подряда — 291,6 млн рублей. Деньги выделяет как заказчик, так и бюджет города. Заявки принимаются до 15 декабря. Проект должен быть готов в течение 9 месяцев с момента подписания контракта.

Новая развязка захватит железнодорожные пути Витебского направления, будет пересекать Лиговский проспект, Боровую улицу и идти вдоль Рыбинской улицы до Обводного канала, уточняется в технической документации. Заявленная цель проектирования — обеспечение удобной транспортной связи Витебского проспекта с Обводным каналом, доступа автотранспорта на ШМСД, в том числе на участок подключения ЗСД к ШМСД, а также вывода транспортных потоков с ШМСД в сторону центра Северной столицы к набережной Обводного канала и обратно.