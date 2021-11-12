ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:58

На строительство новой развязки на Лиговском проспекте власти Петербурга готовы выделить 292 млн рублей

фото ЗакС политика На строительство новой развязки на Лиговском проспекте власти Петербурга готовы выделить 292 млн рублей

АО "ЗСД", которое принадлежит Петербургу, разместило тендер на проектирование второй транспортной развязки в рамках проекта Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД) на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улиц, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок. Срок исполнения работ должен завершиться не позднее конца 2022 года.

Стоимость подряда — 291,6 млн рублей. Деньги выделяет как заказчик, так и бюджет города. Заявки принимаются до 15 декабря. Проект должен быть готов в течение 9 месяцев с момента подписания контракта.

Новая развязка захватит железнодорожные пути Витебского направления, будет пересекать Лиговский проспект, Боровую улицу и идти вдоль Рыбинской улицы до Обводного канала, уточняется в технической документации. Заявленная цель проектирования — обеспечение удобной транспортной связи Витебского проспекта с Обводным каналом, доступа автотранспорта на ШМСД, в том числе на участок подключения ЗСД к ШМСД, а также вывода транспортных потоков с ШМСД в сторону центра Северной столицы к набережной Обводного канала и обратно.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама