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Новости 13:52

Глава управления соцпитания Петербурга лишился своего поста: чиновника задержали

фото ЗакС политика Глава управления соцпитания Петербурга лишился своего поста: чиновника задержали

Начальник управления социального питания Петербурга Алексей Барабанщиков лишился занимаемого поста, информирует "Фонтанка".

В Смольном добавили, что 12 ноября градоначальник Северной столицы Александр Беглов намерен подписать постановление об увольнении чиновника на основании заявления об уходе по собственному желанию.

Врио главы управления стала Светлана Гусева. 

Упразднение Барабанщикова случилось на фоне обысков, которые провели на этой неделе в руководимом им ведомстве, а также в комитете госзаказа и комбинате социального питания Красносельского района: следственные мероприятия прошли после возбуждения уголовного дела по ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере"). "Фонтанка" пишет, что речь идёт о поставке питания в школы Пушкинского района: соответствующее соглашение было подписано комитетом госзаказа с КСП Красносельского района в августе 2020 года.

Алексея Барабанщикова задержали и везут в суд для избрания меры пресечения, уточняют журналисты.


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