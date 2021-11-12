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Новости 14:27

Смольный потребовал демонтировать деревянную горку и башню в "Никольских рядах"

фото ЗакС политика Смольный потребовал демонтировать деревянную горку и башню в "Никольских рядах"

Смольный добивается демонтажа деревянной горки и башни в петербургском общественном пространстве "Никольские ряды": обозначенное требование должно быть исполнено в течение месяца.

"Конструкции монтированы в виде деревянной горки и высотной вышки, верхняя часть которой <…> наблюдается со стороны набережной Крюкова канала и Садовой улицы. Данное обстоятельство оказывает влияние на восприятие исторически сложившегося облика объекта", — приводит "Деловой Петербург" комментарий комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

В случае, если "Никольские ряды" откажутся выполнять поставленное Смольным условие, им может грозить штраф в размере 100 тысяч рублей.

В дирекции общественного пространства заявили, что в зимнем проекте башня не предусмотрена.

Обновлённые "Никольские ряды" открылись не так давно. Дизайном места занимался Адриан Гёзе — основатель бюро West 8, на счету которого "Новая Голландия" и будущий парк "Тучков буян".

Фото: Официальный Instagram "Никольских рядов"


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