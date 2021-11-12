Марина Шишкина: СМИ и физические лица не могут быть в списке иноагентов

Вице-спикер петербургского парламента Марина Шишкина, возглавившая рабочую группу по внесению поправок в закон о СМИ-иноагентах, признала за государством право объявлять иноагентами тех или иных лоббистов в виде НКО, получающих деньги от конкретных зарубежных источников. При этом она призвала отличать эту практику от признания иноагентами СМИ и тем более физических лиц, что, с ее точки зрения, совершенно недопустимо.

"Закон о СМИ - это закон об особом статусе журналиста, это не просто профессия, это профессия охраняемая, неслучайно есть параграф 58 о воспрепятствовании деятельности журналиста. В противном случае, если вы сейчас все окажетесь под дамокловым мечом этого закона, вы сократите всю свою информацию, вы ее выхолостите, вы за этой информационной стерильностью выплеснете ребенка. У нас есть куча мер, наказывающих журналистов за допущение ошибки, и так-то уже обложили красными флажками, ну хватит этого, достаточно", - рассудила политик в интервью "Эху Петербурга".

Под флажками Шишкина понимает, в частности, законы, связанные с клеветой, персональными данными, и десятки поправок к самому закону о СМИ. Примечательно, что она считает правильным не добиваться полной отмены закона об иноагентах, считая цель недостижимой, а предлагать исключительно компромиссные варианты. Главный петербургский справедливоросс продолжает надеяться, что законотворцам от ЕдРа хватит здравомыслия поддержать будущие корректировки, которые предложит рабочая группа.

"В эту молотилку может попасть каждый, нужно доказать всем, что это сужение прежде всего гражданских свобод. Человек может не быть ни в какой партии, не заниматься политикой, но может оказаться в этом перечне. Это серьезная история, нарушающая баланс гражданских свобод и профессиональной деятельности", - заключила депутат.

Напомним, о создании рабочей группы, которая подготовит поправки к резонансному закону, ранее объявил спикер ЗакСа Александр Бельский.