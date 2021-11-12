Хованскому проведут психиатрическую экспертизу

Петербургский видеоблогер Юрий Хованский, находящийся под стражей более пяти месяцев из-за песни, в которой усмотрели признаки оправдания терроризма, пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

"Следователь назначал проведение экспертизы для определения вменяемости", - рассказал юрист.

По его словам, сама практика не несет в себе ничего нового и неожиданного, однако Передрук в случае со своим подзащитным "не видел такой необходимости".

Песня о теракте в театральном центре на Дубровке принесла Хованскому неприятности спустя девять лет после исполнения ее в одном из стримов. Оказавшись в "Крестах", он извинился перед всеми, кого смог задеть и признал, что совершил "ужасную ошибку". На последнем судебном заседании, где ему в очередной раз продлили арест, блогер посетовал, что ему ломают жизнь и что в его случае применяется обратная сила закона (закон об оправдании терроризма был принят в 2016 году).

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру