ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:51

Хованскому проведут психиатрическую экспертизу

фото ЗакС политика Хованскому проведут психиатрическую экспертизу

Петербургский видеоблогер Юрий Хованский, находящийся под стражей более пяти месяцев из-за песни, в которой усмотрели признаки оправдания терроризма, пройдет психиатрическую экспертизу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

"Следователь назначал проведение экспертизы для определения вменяемости", - рассказал юрист.

По его словам, сама практика не несет в себе ничего нового и неожиданного, однако Передрук в случае со своим подзащитным "не видел такой необходимости".

Песня о теракте в театральном центре на Дубровке принесла Хованскому неприятности спустя девять лет после исполнения ее в одном из стримов. Оказавшись в "Крестах", он извинился перед всеми, кого смог задеть и признал, что совершил "ужасную ошибку". На последнем судебном заседании, где ему в очередной раз продлили арест, блогер посетовал, что ему ломают жизнь и что в его случае применяется обратная сила закона (закон об оправдании терроризма был принят в 2016 году). 

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама