За год производство бумажных и текстильных изделий в Петербурге выросло на треть

Петербургская экономика оправилась от ущерба, нанесенного ей пандемией коронавируса и сопутствующими расходами, и на сегодняшний день демонстрирует поступательный рост, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по экономической политике и стратегическому планированию. По крайней мере, так можно сказать о большинстве ключевых сегментов городского хозяйства.

"При этом объемы оборота организаций уже выше уровня прошлого года на 38,5% (к январю-сентябрю 2020 года) и допандемийного уровня", - добавили в профильном комитете.

Важнейший показатель, позволяющий судить о положении дел в целом - индекс промышленного производства, который по итогам первых девяти месяцев вдвое превысил общероссийский уровень (107,3% к тому же периоду прошлого года). Заметнее всего за год выросли бумажное (36,4%) и текстильное (32,6%) производства.