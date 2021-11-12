Депутат Панов просит Совфед поспособствовать увеличению конкуренции на рынке аудиторских услуг

Депутат петербургского парламента от "Новых людей" Дмитрий Панов обратился к сенатору Андрею Кутепову с просьбой инициировать внесение изменений в федеральное законодательство, касающееся аудиторской деятельности. Парламентария не устраивает фактическая монополизация рынка аудиторских услуг, поскольку действующие нормы не позволяют создать вторую саморегулируемую организацию аудиторов в России. Дело в том, что по закону в отдельной организации их должно числиться не менее 10 тысяч, тогда как всего в стране зарегистрировано 17 508 аудиторов.

"Результатом такого законодательного регулирования стала монополизация отрасли и последующее за этим повышение расценок на выполнение аудиторских услуг. В настоящее время минимальные расценки составляют около 100 000 руб. за аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ООО за один год. Такая сумма может существенно ограничить возможность, например, проведения инициативного аудита участниками ООО", - говорится в письме

Панов призывает представляющего Петербург в Совфеде Кутепова поспособствовать сокращению минимального числа членов-физлиц саморегулируемых организаций аудиторов.