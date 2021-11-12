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Новости 18:57

Вернувшийся бизнесмен Зотов из "списка Титова" получил семь лет колонии

фото ЗакС политика Вернувшийся бизнесмен Зотов из "списка Титова" получил семь лет колонии

Предпринимателя Дмитрия Зотова, который входил в так называемый "список Титова", суд в Москве приговорил к семи годам колонии общего режима, передает РИА "Новости". Бывшего генерального директора фирмы "ТрансФин-М" судили за мошенничество. Адвокат Роман Костенко заявил, что приговор будет обжалован.

"Мы последовательно доказывали в ходе процесса, что вменяемые в качестве преступления Зотову и [его бывшему заму Елене] Сергеевой сделки были возмездными, прибыльными для потерпевшего – компании "ТрансФин-М", проходили в соответствии со всеми корпоративными процедурами, с ведома акционеров и принесли якобы потерпевшему прибыль", - рассказал юрист.

По версии следствия, Зотов совершил отчуждение имущества компании, продав тысячу железнодорожных вагонов другой компании по нерыночной цене.

"Список Титова" - это составленный бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в 2018 году список бежавших из России в 2010-х годах предпринимателей, опасавшихся уголовного преследования. Три года назад Титов предложил им вернуться, пообещав честное судебное разбирательство, якобы согласованное с президентом. Зотова арестовали на следующий день после прилета. Аналогичным образом поступили с другим фигурантом списка, Андреем Каковкиным.


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