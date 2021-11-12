Коллективный иммунитет трудоустроенных петербуржцев рассчитывают довести до 90% к концу года

В планы чиновников петербургского правительства входит достижение к Новому году 90-процентного коллективного иммунитета к коронавирусу среди всех работающих петебуржцев, передает пресс-служба Смольного. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в разговоре по видеосвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой, апеллируя к рекомендациям Роспотребнадзора и Минтруда.

"Мы создали достаточный запас вакцин, как для бюджетной, так и для коммерческой вакцинации. Сейчас в городе есть 655 тысяч комплектов. При необходимости будут получены дополнительные партии. Вакцинация сегодня - способ защитить себя и близких от тяжёлой болезни, выработать коллективный иммунитет на предприятиях и в городе", - доложил Беглов.

По его словам, нарушить план по вакцинации способно ухудшение ситуации не только с коронавирусом, но и с гриппом. Пока же Беглов отмечает все возрастающий спрос на получение прививки. По его данным, за одну только прошлую неделю и только через единый телефонный номер 122 на процедуру записались почти 16 тысяч горожан.