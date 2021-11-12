До 2,9 млн рублей Смольный потратит на мониторинг городской растительности

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга 12 ноября разместил на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на разработку программы мониторинга зеленых насаждений. На оценку состояния городской растительности готовы потратить до 2,9 млн рублей. Заявки принимаются до 8 декабря.

Под наблюдение хотят взять 300 зеленых зон со всего города. В них попадут сто объектов зеленых насаждений общего пользования городского значения и двести объектов уличного озеленения.

Согласно техническому заданию к аукциону, мониторинговая система должна предусматривать последовательный план работ по наблюдению за состоянием зеленых насаждений, включая отслеживание развитие болезней и вредителей, а также наблюдение за состоянием зеленых зон, расположенных возле дорог с интенсивным движением. Система будет учитывать основные факторы ослабления насаждений и определять периодичность исследований.

Работа "в поле" будет включать в себя определение группы зеленых насаждений, фотосъемку и их описание. Для учета деревьев потребуется определить его вид, измерить диаметр ствола и высоту дерева, а также его возраст и состояние. Оценку экологического состояния насаждений планируется провести с июня по сентябрь.

Собранные данные нужно будет подготовить в формате геоинформационных систем и систем координат с информацией об экологическом состоянии насаждений. На разработку программы мониторинга выделят год. Она должна быть представлена до 4 ноября 2022 года.

Константин Леньков